Устроивший скандал дома казахстанец не смог помириться с братом и поплатился
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Жителя Павлодарской области арестовали после конфликта с братом. В суде мужчина признал свою вину, но с родственником не помирился, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
39-летний житель села Шалдай, находясь в нетрезвом состоянии, устроил скандал со своим братом, который, не сумев усмирить родственника, вызвал полицию.
В отношении дебошира стражи порядка составили административный материал по ст.73 ч.1 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).
На судебном заседании мужчина свою вину признал, но с братом не примирился. В итоге ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток.
Напомним, ранее в Павлодаре на видео попало признание пьяной автоледи. Девушка объяснила, что села за руль после того, как "чуть-чуть выпила у подружки".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988130-ustroivshiy-skandal-doma-kazahstanets-ne-smog-pomiritsya-s-bratom-i-poplatilsya/