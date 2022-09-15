Акмолинка поверила обещаниям о выигрыше 12 тысяч евро и потеряла свои деньги

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80-летнюю жительницу Акмолинской области обманули под предлогом выигрыша более 12 тысяч евро. Пенсионерка отдала свои деньги, но обещанного не дождалась, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По словам 80-летней акмолинки, 28 августа к ней через WhatsApp поступил звонок с неизвестного номера.

Незнакомка представилась сотрудницей торговой биржи и сообщила, что пенсионерка может получить вознаграждение в размере 12 625 евро (почти 6 млн тенге), однако для этого ей необходимо инвестировать в компанию 270 евро (128 тыс. тенге).

Поверив звонившей, женщина в тот же день отправила требуемую сумму. Поняв, что обмануть акмолинку не составляет труда, злоумышленники выманили у нее еще 259 800 и 654 000 тенге.

Сумма ущерба превысила миллион тенге. Две недели женщина ждала обещанный выигрыш, а потом обратилась к правоохранителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 УК РК (Мошенничество), проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987987-akmolinka-poverila-obeschaniyam-o-vyigryshe-12-tysyach-evro-i-poteryala-svoi-dengi/