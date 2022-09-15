Стрельбу устроили на свадьбе в Таразе (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/taraz_v_teme

В соцсетях распространяется информация о том, что на своей свадьбе в Таразе якобы сотрудник полиции начал стрелять в воздух из оружия. Данный факт прокомментировали в ДП Жамбылской области, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах запечатлен свадебный кортеж, ехавший по городской улице. В какой-то момент находившийся здесь мужчина начинает стрелять в воздух.

Как сообщили в ДП Жамбылской области, стрелявшим оказался 28-летний временно безработный житель Тараза, который не является сотрудником полиции и ранее не работал в органах внутренних дел.

Также стражи порядка выяснили, что охотничье ружье "Сайга" зарегистрировано на мужчину, разрешение на его ношение было выдано 1 июня 2021 года.

В настоящее время оружие изъято, назначена судебно-баллистическая экспертиза. Подозреваемый по решению суда был помещен под домашний арест.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.293 УК РК (Хулиганство).

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987973-strelbu-ustroili-na-svadbe-v-taraze-video/