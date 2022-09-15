Грабитель напал на девушку и отобрал сумку в одном из микрорайонов Темиртау

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Полицейские Карагандинской области раскрыли два похожих ограбления, которые произошли на днях в регионе, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Первый случай произошел в Темиртау.

7 сентября в полицию обратилась 18-летняя девушка. Она сообщила, что два дня назад на нее в одном из микрорайонов города напал мужчина. Грабитель применил силу, отобрал у нее сумку и предупредил, что она пожалеет, если расскажет кому-нибудь о произошедшем.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 28-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

Похожее преступление произошло в Караганде. 42-летняя потерпевшая, работающая продавцом, вечером после работы возвращалась домой, разговаривая по телефону. В этот момент к ней подбежали неизвестные, вырвали из рук мобильник и скрылись.

Как отметили в полиции, сумма ущерба составила 100 тысяч тенге.

Вскоре подозреваемые были задержаны, ими оказались молодые люди в возрасте 16 и 17 лет. Они дали признательные показания. Сотовый телефон изъят и возвращен потерпевшей.

По этим фактам начаты расследования по статье "Грабеж".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987953-grabitel-napal-na-devushku-i-otobral-sumku-v-odnom-iz-mikrorayonov-temirtau/