Водителя без прав и под наркотиками задержали в Актобе

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Водитель без прав и в наркотическом опьянении был задержан в Актобе сотрудниками полиции, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел накануне на проспекте Молдагуловой. Стражами порядка за нарушение ПДД была остановлена автомашина марки "ВАЗ-2112".

Поведение 49-летнего водителя вызвало подозрение у полицейских – была проведена соответствующая экспертиза. Согласно результатам анализа, было установлено, что водитель находился в наркотическом опьянении, вызванном употреблением каннабиноидов.

Также выяснилось, что ранее этот гражданин был лишен водительских прав.

Сотрудниками полиции по данному факту проводятся следственные действия по уголовной статье "Управление ТС лицом, лишенным права управления ТС, и находящимся в состоянии алкогольного опьянения".

Машину водворили на штрафстоянку, задержанного – в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987948-voditelya-bez-prav-i-pod-narkotikami-zaderzhali-v-aktobe/