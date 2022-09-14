Многодетного полицейского осудили и лишили звания в Актобе

Иллюстративное фото: ДП Туркестанской области

В Актобе полицейский предстал перед судом по обвинению в получении взяток. Всего, по данным следствия, 8 водителей ему передали 46 тысяч тенге. При вынесении решения суд учел, что у обвиняемого пятеро детей, престарелая мать и сестра-инвалид, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 Актобе.

30-летний мужчина работал в Актобе инспектором в роте патрульной полиции. Он должен был следить за дорожным движением, выявлять и пресекать административные правонарушения.

По материалам дела, на трассах он останавливал водителей за превышение скорости, выезд на встречную полосу и другие нарушения.

Чтобы не привлекать их к административной ответственности, брал взятки от 2 до 20 тысяч тенге.

Люди перечисляли деньги знакомому полицейского, а тот уже переводил их на счет матери правоохранителя.

Стража порядка обвинили в получении взяток по 8 эпизодам на общую сумму 46 тысяч тенге. Прокурор настаивал на лишении его свободы на 6 лет.

Подсудимый же просил учесть его семейное положение - он содержит своих пятерых детей, 80-летнюю мать и сестру-инвалида с ребенком.

Суд с учетом этого обстоятельства приговорил мужчину к штрафу в 1 миллион 610 тысяч тенге. Он также лишен звания "капитан полиции", ему пожизненно запрещено работать на госслужбе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987766-mnogodetnogo-politseyskogo-osudili-i-lishili-zvaniya-v-aktobe/