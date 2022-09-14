Водителя Land Cruiser из Шымкента наказали после видео в соцсетях

Кадр из видео: t.me/egovpress

Стражи порядка приняли меры в отношении водителя внедорожника из Шымкента после публикации в социальных сетях видео с нарушениями. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК.

В ведомстве отметили, что нарушения жителя Шымкента были сняты на видео, которое затем распространили в социальных сетях.

На записи водитель Toyota Land Cruiser нарушает правила дорожного движения - он едет на автомобиле без госномеров и со специальными световыми и звуковыми сигналами.

"Полицейские установили водителя внедорожника, грубо нарушавшего ПДД. Он оштрафован. Машина водворена на специальную стоянку", - сообщили в МВД РК.

Напомним, ранее в Алматы наказали лихачей, устроивших беспредел на дороге. В отношении 5 нарушителей были составлены 30 административных протоколов. В частности, за нарушение правил маневрирования, невыполнение требований дорожных знаков и разметок, за проезд на запрещающий сигнал светофора и другое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987686-voditelya-land-cruiser-iz-shymkenta-nakazali-posle-video-v-sotssetyah/