"Купила квартиру и машину": домработницу в ВКО подозревают в краже 130 тыс. долларов

Место происшествия. Фото: ДП ВКО

Домработницу подозревают в краже у жительницы Усть-Каменогорска 130 тысяч долларов США, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась 35-летняя жительница Усть-Каменогорска. Она сообщила, что у нее из сейфа, который находится на цокольном этаже дома, пропали около 130 тысяч долларов США (более 61 млн тенге).

Место происшествия. Фото: ДП ВКО

Стражи порядка приступили к раскрытию преступления. Была установлена подозреваемая. Ею оказалась 21-летняя девушка, которая работала у заявительницы домработницей.

По словам задержанной, в начале августа текущего года она в первый раз взяла из сейфа 10 тысяч долларов, на которые отправилась отдыхать за границу.

Вернувшись из отпуска, девушка поняла, что владельцы дома не заметили пропажу денег и продолжила работать в семье.

Фото: ДП ВКО

"За один месяц домработница вынесла из сейфа 130 тыс. долларов США. На эти деньги она сыграла свадьбу, купила квартиру и машину", - рассказали в ДП ВКО.

В настоящее время 21-летняя подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.188 ч.4 УК РК (Кража, совершенная в крупном размере).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987662-kupila-kvartiru-i-mashinu-domrabotnitsu-v-vko-podozrevayut-v-krazhe-130-tys-dollarov/