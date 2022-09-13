Автомобиль украли со штрафстоянки в Актау

Кадр из видео: Lada.kz

В Актау со штрафстоянки угнали автомобиль Toyota Camry 30. Стражам порядка удалось найти похищенную машину. Об этом сообщили в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.

В ведомстве рассказали, что кража произошла 7 сентября.

"Неизвестный умышленно из корыстных побуждений тайно похитил автомобиль Toyota Camry 30 со штрафстоянки Актау", - сообщили в ДП Мангистауской области.

Правоохранители зарегистрировали данный факт по ст.188 УК РК (Кража). Автомобиль полицейские нашли. Теперь проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.

В ведомстве отметили, что владелец Toyota выразил благодарность сотрудникам за профессионализм и оперативность.

"Машину вернули полностью в сохранности. Следователь сам лично выдал мне машину", - сообщил потерпевший, опубликовав в социальных сетях видео в подтверждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987547-avtomobil-ukrali-so-shtrafstoyanki-v-aktau/