Автомобиль украли со штрафстоянки в Актау
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В Актау со штрафстоянки угнали автомобиль Toyota Camry 30. Стражам порядка удалось найти похищенную машину. Об этом сообщили в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.
В ведомстве рассказали, что кража произошла 7 сентября.
"Неизвестный умышленно из корыстных побуждений тайно похитил автомобиль Toyota Camry 30 со штрафстоянки Актау", - сообщили в ДП Мангистауской области.
Правоохранители зарегистрировали данный факт по ст.188 УК РК (Кража). Автомобиль полицейские нашли. Теперь проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.
В ведомстве отметили, что владелец Toyota выразил благодарность сотрудникам за профессионализм и оперативность.
"Машину вернули полностью в сохранности. Следователь сам лично выдал мне машину", - сообщил потерпевший, опубликовав в социальных сетях видео в подтверждение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987547-avtomobil-ukrali-so-shtrafstoyanki-v-aktau/