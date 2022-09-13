Арбалет нашли полицейские в машине подозреваемого наркоторговца в Алматы (видео)

Изъятый арбалет. Кадр из видео: polisia.kz

Алматинские полицейские вышли на след подозреваемого наркоторговца. Они провели обыск в его машине, где предполагали найти наркотики, но вдобавок обнаружили еще и охотничий арсенал оружия, включая арбалет", передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Полицейские задержали 23-летнего мужчину и его 20-летнюю спутницу на улице Карасай батыра в Алматы. У молодого человека было обнаружено 2 спичечных коробка и 4 свертка, обмотанных белой изолентой, а у девушки из кармана изъяли 3 спичечных коробка с веществом растительного происхождения.

"По словам молодых людей, эти коробки и свертки они получили от мужчины с целью дальнейшего распространения, и успели сделать уже 8 закладок", – отметил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Через несколько часов был задержан предполагаемый 32-летний распространитель.

"Его автомашина Toyota Camry была блокирована на пересечении улиц Муратбаева и Богенбай батыра. Согласно оперативной информации, в автомашине могут храниться запрещенные законом предметы и вещества", – добавил полицейский.

В ходе обыска из автомашины было изъято:

3 полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, со специфическим запахом;

13 свертков, обмотанных черной изолентой, внутри которых вещество коричневого цвета со специфическим запахом;

6 спичечных коробков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом;

большой охотничий нож;

патронаж с пластиковыми патронами – 5 штук;

набор охотника – 15 штук;

6 коробок с патронами;

эти же патроны россыпью – 23 штуки;

светозвуковой АК с магазином и патронами – 24 штуки;

арбалет.

"По изъятым предметам и веществам назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. По словам задержанного, наркотические вещества он приобрел через социальную сеть, с целью дальнейшего распространения, а охотничий арсенал принадлежит ему. По указанию прокуратуры Алмалинского района данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 297 УК РК", – резюмировал Искаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987529-arbalet-nashli-politseyskie-v-mashine-podozrevaemogo-narkotorgovtsa-v-almaty-video/