Крик испуганной девочки привлек внимание полицейского в Павлодаре (видео)

Задержанный в полицейской машине. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Павлодаре незнакомец отобрал у 8-летней девочки телефон. Испуганная школьница стала кричать и просить о помощи. На ситуацию мгновенно отреагировал проходивший мимо полицейский. Подробности озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

По данным ведомства, несколько дней назад 8-летняя девочка играла во дворе дома с друзьями. Она решила посмотреть время и достала из кармана куртки мобильный телефон.

Внезапно к ней подбежал незнакомец, выхватил гаджет из рук и попытался скрыться.

Ребенок очень испугался. Очевидцем происшествия стал старший инспектор батальона патрульной полиции Олжас Тлеубергенов.

"В тот день у меня был выходной. Я собирался на тренировку. В момент, когда выходил из подъезда, я заметил, что маленькая девочка кричит с просьбой о помощи. Ребенок указывал на последние подъезды, где я увидел убегающего парня", - рассказывает страж порядка.

Полицейский бросился за подозреваемым и догнал его. В руках у мужчины действительно был телефон школьницы. Затем Олжас Тлеубергенов позвонил в "102" и передал задержанного коллегам.

Выяснилось, что подозреваемый находился в межгосударственном розыске и скрывался от суда. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст.191 УК РК "Грабеж".

Как стало известно, Олжас Тлеубергенов служит в органах внутренних дел с 2014 года. Он - мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою. Меньше месяца назад офицер стал чемпионом среди силовых структур, являясь членом сборной МВД РК по рукопашному бою.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987521-krik-ispugannoy-devochki-privlek-vnimanie-politseyskogo-v-pavlodare-video/