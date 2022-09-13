Водитель протащил полицейского на капоте авто в Акмолинской области

Иллюстративное фото: ДП СКО

В Щучинске водитель в ответ на требование об остановке протащил полицейского на капоте авто и получил 5 лет лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Инцидент произошел в январе прошлого года. Стражи порядка заметили в Щучинске Mazda 626, водитель которой, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители подали сигнал об остановке, однако мужчина за рулем увеличил скорость и продолжил движение в сторону трассы Петропавловск - Нур-Султан.

Был введен план "Перехват", в итоге автомобиль удалось остановить. Один из инспекторов подошел к водителю с просьбой предъявить документы, однако тот закрыл дверь с внутренней стороны и начал на большой скорости двигаться вперед, при этом протащил сотрудника на капоте не менее 50 метров.

Правоохранитель получил легкий вред здоровью. По данному факту было начато досудебное расследование по ст.380 ч.2 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти).

На допросе задержанный признал свою вину частично, указав, что находился в состоянии алкогольного опьянения и испугался ответственности.

Мужчина предстал перед судом и был приговорен к 5 годам лишения свободы. Сейчас осужденный отбывает свое наказание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987484-voditel-protaschil-politseyskogo-na-kapote-avto-v-akmolinskoy-oblasti/