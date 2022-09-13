Более 12 млн тенге не досчитались в ломбарде в Усть-Каменогорске

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Менеджера ломбарда в Усть-Каменогорске подозревают в присвоении более 12 млн тенге. Заявление в полицию поступило от директора организации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

По данным ведомства, в полицию обратился директор одного из ломбардов Усть-Каменогорска. Он сообщил, что кто-то из сотрудников, используя вымышленные залоговые билеты, присвоил более 12,5 млн тенге.

Стражи порядка задержали подозреваемую. Ею оказалась 37-летняя женщина - менеджер ломбарда. Она на допросе не стала отрицать свою вину и рассказала, что хотела улучшить свое материальное положение.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по ст.189 ч.4 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987474-bolee-12-mln-tenge-ne-doschitalis-v-lombarde-v-ust-kamenogorske/