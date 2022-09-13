Два человека погибли в Канаде в серии перестрелок
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В провинции Канады Онтарио произошла серия перестрелок, в результате которой два человека, включая полицейского, погибли, еще три получили ранения, передает Globe and Mail.
Как пишет издание, неизвестный устроил перестрелку в городе Миссиссога. В ходе стрельбы погиб полицейский, а также пострадал один человек.
Затем произошла еще одна перестрелка в Милтоне, жертвой которой стал другой человек, двое получили ранения. Подозреваемый угнал автомобиль и скрылся с места происшествия.
Сообщается, что в конечном итоге полиция задержала злоумышленника в Гамильтоне, при задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.
Ранее в канадской провинции Саскачеван двое мужчин зарезали 10 человек, еще 15 получили различные травмы. Инцидент произошел в поселении коренных народов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987458-dva-cheloveka-ubity-v-kanade-v-serii-perestrelok/