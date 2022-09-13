Два человека погибли в Канаде в серии перестрелок

Полиция на месте происшествия. Фото: twitter.com/SteveRyanCP24

В провинции Канады Онтарио произошла серия перестрелок, в результате которой два человека, включая полицейского, погибли, еще три получили ранения, передает Globe and Mail.

Как пишет издание, неизвестный устроил перестрелку в городе Миссиссога. В ходе стрельбы погиб полицейский, а также пострадал один человек.

Затем произошла еще одна перестрелка в Милтоне, жертвой которой стал другой человек, двое получили ранения. Подозреваемый угнал автомобиль и скрылся с места происшествия.

Сообщается, что в конечном итоге полиция задержала злоумышленника в Гамильтоне, при задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

Ранее в канадской провинции Саскачеван двое мужчин зарезали 10 человек, еще 15 получили различные травмы. Инцидент произошел в поселении коренных народов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987458-dva-cheloveka-ubity-v-kanade-v-serii-perestrelok/