Алматинцы столкнулись с новым видом мошенничества при банковских переводах

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Жители Алматы все чаще обращаются в полицию с заявлениями о мошенничестве с мобильными переводами. Злоумышленники имитируют переводы денег с помощью специального бота.

Как передает телеканал "Хабар 24", только в этом году криминальная полиция Алматы зарегистрировала более тысячи фактов мошенничества. Большинство из них совершается при переводе денег с помощью мобильных банковских приложений.

Обычно при оплате покупок безналичным расчетом через мобильное приложение на экране смартфона отражается электронный чек. Он фактически поступает моментально в процессе оплаты. Бдительные продавцы обычно просят развернуть его и показать электронную квитанцию, чтобы убедиться, что оплата действительно совершена.

При фейковой оплате развернуть электронную квитанцию невозможно - она не отображается. Для получения поддельных чеков мошенники используют электронный бот.

Только по Алатаускому району мегаполиса зафиксировано более 20 эпизодов. Причем, подвоха не заметил никто. Обман выявляется позднее, когда даже после нескольких дней ожидания средства так и не поступают.

Сотрудники прокуратуры уверены: пострадавших намного больше. Просто далеко не все обращаются в правоохранительные органы.

"Получается, что мошенник при покупке телефона обманул меня на 210 тысяч тенге. Там ничего подозрительного, он прямо на глазах у меня это сделал. Я даже не думал писать заявление, потому что я знаю, что во многих случаях телефон не находится, уходит куда-то дальше и его уже невозможно будет найти", - поделился один из потерпевших горожан.

Фактически мошенничеством признается даже единичный факт подобного обмана. По закону злоумышленнику грозит лишение свободы до двух лет.

"Только по Алатаускому району у нас зарегистрировано 3 уголовных дела, 2 из них направлены в суд, уже имеются приговоры, третье на стадии завершения. Вместе с тем прокуратурой города внесен акт прокурорского реагирования о признании ссылок, размещенных на Интернет-ресурсах, и запрете их распространения на территории РК", - сообщил прокурор Алатауского района Алматы Избасар Масакбаев.

Сейчас сотрудники прокуратуры направили предложения в банки второго уровня о внедрении дополнительных мер защиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987419-almatintsy-stolknulis-s-novym-vidom-moshennichestva-pri-bankovskih-perevodah/