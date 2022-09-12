Акмолинка стала жертвой мести после увольнения сотрудника

Фото: ДП Акмолинской области

7 сентября в полицию обратилась 50-летняя жительница Акколя и сообщила, что неизвестный поджег ее автомобиль. Выяснилось, что к этому может быть причастен уволенный ею работник, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

По словам женщины, 7 сентября на стоянке возле одного из кафе в Акколе неизвестный поджег ее машину "ВАЗ-2107". Сумма ущерба составила 1 млн тенге.

Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний мужчина без определенного места жительства.

Правоохранители выяснили, что он был разнорабочим у заявительницы, которая занимается строительством и ремонтом.

Фото: ДП Акмолинской области

Сотрудника уволили после того, как он перестал выходить на работу. Злоумышленник из мести в темное время суток поджег автомобиль, бросив в салон горящую бумагу.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.202 ч.2 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Подозреваемый водворен в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987386-akmolinka-stala-zhertvoy-mesti-posle-uvolneniya-sotrudnika/