14 проституток поставили на учет в Мангистауской области

Фото: polisia.kz

В Мангистауской области в рамках ОПМ "Стоп-трафик" полицейские проверили арендуемые квартиры, банные комплексы, развлекательные заведения, гостиницы. В итоге на учет поставили 14 проституток, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Например, в одной из бань в Мунайлинском районе правоохранители задержали 34-летнюю женщину, которою подозревают в сводничестве.

А в сауне в Актау внимание полицейских привлекла гражданка Узбекистана. Ее обвиняют в организации притона.

По данным фактам начато досудебное расследование по ч.1 ст.309 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество).

Также в ходе рейдов выявлено 12 фактов по ч.1 ст.449 (Приставание в общественных местах) КоАП РК.

Кроме того, на учет поставили двух сутенеров и 14 девушек легкого поведения.

Напомним, ранее полицейские Мангистау нагрянули в баню и поделились кадрами с девушками в полотенцах. Также стало известно, что предполагаемого сводника и его работниц задержали в Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987365-14-prostitutok-postavili-na-uchet-v-mangistauskoy-oblasti/