Почти 100 млн тенге похитили в Костанайской области

Задержание. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Факт хищения бюджетных средств на сумму почти 100 млн тенге выявили в Костанайской области. Деньги выделяли в качестве субсидий для сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, в Костанайской области завершено расследование уголовного дела в отношении подозреваемого.

Его обвиняют в том, что он путем обмана и злоупотребления доверием сельхозтоваропроизводителей совершил неоднократное хищение бюджетных средств, выделяемых в качестве субсидий в рамках программы повышения урожайности и качества продукции растениеводства, в том числе на приобретение семян картофеля.

В АФМ РК отметили, что общий ущерб государству составил порядка 96 млн тенге.

Другая информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, ранее сообщалось, что более 160 млн тенге субсидий для фермеров похитили в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987346-pochti-100-mln-tenge-pohitili-v-kostanayskoy-oblasti/