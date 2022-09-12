Иностранца, который скрывался от наказания, задержали в Костанае

Задержанного ведут полицейские. Фото: Polisia.kz

Полицейские задержали в Костанае иностранного гражданина, который скрывался от наказания, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, данный гражданин скрывался от исполнения решения суда о выдворении. Его удалось обнаружить благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников миграционной службы УП города Костаная.

Сейчас в отношении задержанного применено превентивное ограничение свободы сроком на 30 суток для дальнейшего принудительного выдворения за пределы РК.

Как пояснили стражи порядка, ранее постановлением специализированного административного суда города Костаная гражданин Узбекистана был признан виновным в совершении административного правонарушения.

Мужчину подвергли взысканию в виде выдворения за пределы нашей страны. Для добровольного исполнения решения ему было дано 10 суток.

Несмотря на судебное решение мужчина не покинул территорию РК, а также скрывался от исполнения постановления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987340-inostrantsa-kotoryy-skryvalsya-ot-nakazaniya-zaderzhali-v-kostanae/