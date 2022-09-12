Троих мужчин уличили в занятии проституцией в Кызылординской области

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В ходе проведения с 7 по 9 сентября ОМП "Стоп-трафик" троих мужчин поставили на учет за занятие проституцией в Кызылординской области, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Полицейские на территории Кызылординской области выявили 4 уголовных правонарушения в сфере торговли людьми. Из них 1 факт вовлечения в занятие проституцией (ст.308 УК РК) и 3 случая сводничества (ст.309 УК РК).

Также во время рейдов на 43 человек наложены административные взыскания по ст.449 КоАП РК за приставание в общественных местах.

4 женщины привлечены к ответственности по ст.450 КоАП РК за предоставление помещений для занятия проституцией.

Кроме того, стражи порядка поставили на учет 11 человек, одного - за сводничество, остальных - за занятие проституцией, трое из которых - мужчины.

Напомним, ранее сообщалось, что 17-летнюю казахстанку вовлекли в занятие проституцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987332-troih-muzhchin-ulichili-v-zanyatii-prostitutsiey-v-kyzylordinskoy-oblasti/