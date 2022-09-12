Жительницу ЗКО осудили за создание финансовой пирамиды

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В Западно-Казахстанской области оглашен приговор женщине, обвиняемой в организации финансовой пирамиды "Мебельный проект - Нур". Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении женщины по обвинению в организации деятельности финансовой пирамиды.

По версии следствия, она привлекала средства физических лиц путем онлайн-розыгрыша мебели в "Мебельном проекте - Нур" с обязательным условием привлечения новых вкладчиков.

Пострадавшими оказались 153 человека. Им был причинен ущерб на сумму более 7,5 млн тенге.

Суд признал жительницу ЗКО виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987283-zhitelnitsu-zko-osudili-za-sozdanie-finansovoy-piramidy/