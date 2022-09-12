Сотни тонн химреактивов хранились на складах в Алматы с нарушением техники безопасности

Емкости с химреактивами. Фото: ДП Алматы

Полицейские Алматы в ходе спецотработки "Дәрмек" выявили нарушения на складах одного из ТОО – здесь хранили более 300 тонн химреактивов с нарушением техники безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции южной столицы.

Как рассказал глава Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы подполковник полиции Ерлан Алмагамбетов, стражи порядка выявили несоответствие складов техническим требованиям.

"На складе фирмы не была установлена охранная сигнализация, отсутствовали решетки на окнах, телефонизация. Кроме того, был ограничен оборот прекурсоров, таких как ацетон, диэтиловый спирт, перманганат калия, соляная кислота, серная кислота.

Всего количество ограниченных в оборот прекурсоров составило 322 тонны 4 килограмма. По данному факту в районном подразделении полиции начато производство, по результатам которого будет принято решение", – проинформировал Алмагамбетов.

Фото: ДП Алматы

В полиции добавили, что в Алматы завершился третий этап ОПМ "Дәрмек", в рамках которого правоохранители проверяли аптеки, поликлиники, лечебные учреждения и организации города, связанные с оборотом биохимических препаратов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987250-sotni-tonn-himreaktivov-hranilis-na-skladah-v-almaty-s-narusheniem-tehniki-bezopasnosti/