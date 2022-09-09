Павлодарец в погоне за легкими деньгами лишился 12 млн тенге

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Павлодарец доверился рассказам о легком и быстром доходе, в результате чего потерял более 12 млн тенге. Поэтому был вынужден обратиться в полицию, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

53-летний житель Павлодара рассказал правоохранителям, что стал жертвой мошенничества. По словам мужчины, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился менеджером одной из крупных компаний.

Маскируясь под консультанта в сфере инвестиций, злоумышленник озвучил выгодные условия на фондовом рынке и предложил перевести деньги для получения высокого дохода.

В погоне за легкими деньгами павлодарец отправил свыше 12 млн тенге, которые взял в кредит. Когда хотел получить прибыль, ему сказали, что биржа закрылась.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987040-pavlodarets-v-pogone-za-legkimi-dengami-lishilsya-12-mln-tenge/