Задержанного в Казахстане члена наркогруппы осудили на 16 лет (видео)

Изъятые наркотики. Кадр из видео: facebook.com/afm.rk

В Алматы и Нур-Султане были задержаны предполагаемые участники группы, которая занималась контрабандой и реализацией наркотиков. Одного из подозреваемых лишили свободы на 16 лет. Об этом сообщается на официальной странице Агентства по финмониторингу в Facebook.

"Задержанного при спецоперации по ликвидации преступной группы, промышлявшей контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией, осудили на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", – говорится в сообщении АФМ.

Отмечается, что сотрудники агентства совместно с КНБ в Нур-Султане и Алматы провели спецоперацию по предотвращению деятельности лиц, поставлявших и распространявших наркотические средства на территории Казахстана.

По данным ведомства, подозреваемые были задержаны в момент получения международной посылки, упакованной в корма для домашних животных.

Общий вес наркотиков составил более 7 килограмм марихуаны и мефедрона.

"По решению суда изъятые наркотические вещества уничтожены", – добавили представители АФМ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987021-zaderzhannogo-v-kazahstane-chlena-narkogruppy-osudili-na-16-let-video/