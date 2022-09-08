Мужчину задержали за нападение на школьницу в Усть-Каменогорске

Подозреваемый. Кадр из видео: instagram.com/eastkazpolice

В Усть-Каменогорске было совершено нападение на школьницу. Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Об этом сообщает ДП Восточно-Казахстанской области на своей официальной странице в Instagram.

Ведомство опубликовало видео с места происшествия. На нем видно, как девочка в школьной форме с ранцем заходит в подъезд. Следом за ней быстро следует мужчина. После чего оба пропадают из поля зрения. Затем неизвестный выбегает из подъезда и скрывается.

В ДП Восточно-Казахстанской области сообщили, что по данному инциденту проведена проверка. Личность мужчины установлена. Им оказался 37-летний житель Усть-Каменогорска. Его доставили в городское управление полиции для проведения следственных действий.

"В настоящее время факт зарегистрирован в установленном порядке, проводится досудебное расследование", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986851-muzhchinu-zaderzhali-za-napadenie-na-shkolnitsu-v-ust-kamenogorske/