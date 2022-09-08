Пистолет-пулемет изъяли у жителя Туркестанской области

Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

Жителя Туркестанской области задержали за незаконное хранение оружия – у него нашли незарегистрированный пистолет-пулемет, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Оперативная информация о том, что местный житель незаконно хранит у себя в доме огнестрельное оружие, поступила в Байдибекский РОП.

Сотрудники полиции провели обыск – в ходе него в доме подозреваемого оперативники обнаружили огнестрельное оружие CZ SCORPION.

Задержанный заявил, что данное оружие он нашел во время массовых беспорядков в Алматы и хранил на чердаке своего дома.

Факт был зарегистрирован по уголовной статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

На данный момент мужчина находится под арестом. Расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986816-pistolet-pulemet-izyali-u-zhitelya-turkestanskoy-oblasti/