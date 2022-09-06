Карагандинка из мести развешала фото бывшего мужа на дверях подъездов

Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Караганды решила отомстить и развешала на дверях подъездов фото бывшего мужа с ложными обвинениями в педофилии, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

6 сентября в соцсетях появилось сообщение о том, что в одном из районов Караганды женщина развешивает на дверях подъездов объявления о розыске предполагаемого педофила с его фотографией.

Стражи порядка установили, что так 27-летняя жительница города решила отомстить своему бывшему мужу, который был изображен на снимке.

Фото: polisia.kz

Как выяснилось, карагандинка хотела вернуть дочь, которая после развода родителей осталась с отцом.

"По факту поступило заявление о принятии мер к женщине", - отметили правоохранители.

Полицейские напомнили, что за распространение заведомо ложной информации грозит административная или уголовная ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986458-karagandinka-iz-mesti-razveshala-foto-byvshego-muzha-na-dveryah-podezdov/