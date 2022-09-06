Несуществующие билеты на концерт группы "Ирина Кайратовна" продавали в Костанае

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В Костанае 18-летнего студента подозревают в продаже несуществующих билетов на концерт популярной казахстанской группы "Ирина Кайратовна". Молодого человека задержали, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, 18-летний житель Костаная в Instagram выставлял объявления о продаже одноразовых электронных сигарет и билетов на концерт группы "Ирина Кайратовна".

Однако после получения денег переставал выходить на связь. Подозреваемого в мошенничестве задержали.

"Под предлогом продаж электронных сигарет и билетов на концерт группы "Ирина Кайратовна" ему поступали деньги на чужую банковскую карту, которую он приобрел у парня в районе торгового центра за 30 тыс. тенге", - рассказал старший оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Фото: polisia.kz

Общий ущерб составил более 100 тысяч тенге. По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.2 п.4 УК РК (Мошенничество).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986401-nesuschestvuyuschie-bilety-na-kontsert-gruppy-irina-kayratovna-prodavali-v-kostanae/