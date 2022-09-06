Несуществующие машины "продавали" астанчанам

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В полицию Нур-Султана обратился местный житель, сообщая, что стал жертвой мошенничества – он отдал задаток за автомобиль, но после получения денег "продавец" исчез, сообщается в официальном Instagram-аккаунте столичного ДП.

По данным полиции, жителей столицы обманывал мошенник, который, поместив объявление о продаже авто на популярном сайте, брал задатки с потенциальных покупателей и исчезал. Нанесенный ущерб составляет порядка 1,5 млн тенге.

"С покупателями контактировал онлайн и под предлогом большого количества желающих приобрести автомобиль требовал предоплату посредством мобильного перевода", – отметили стражи порядка.

Так, в полицию обратился житель Нур-Султана и сообщил, что мошенник завладел его денежными средствами в сумме 50 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские района Алматы задержали предполагаемого афериста – 35-летнего жителя Туркестанской области. На сегодняшний день его подозревают в совершении как минимум 40 эпизодов мошенничества.

На данный момент проводится расследование по част 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Отмечается, что задержанный дал признательные показания. Полиция проверяет его причастность к аналогичным фактам мошенничества на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986393-bral-zadatok-i-ischezal-nesuschestvuyuschie-mashiny-prodavali-astanchanam/