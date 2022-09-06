Мужчина угнал кроссовер и покатался на нем по Алматы, но был пойман

Угнанный автомобиль. Кадр из видео: polisia.kz

Потерпевшая алматинка обратилась в полицию, заявив, что из ее дома похитили ключи от машины, после чего сама машина была угнана. Вернуть авто владелице удалось в течение нескольких часов, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Жительница Алматы сообщила, что ключи от машины были у нее дома. По словам потерпевшей, около 06:30 злоумышленник проник в дом и украл ключи, после чего угнал машину. Добычей злоумышленника стал новый кроссовер.

"После получения сообщение об угоне автомашины Hyundai операторами Центра оперативного управления она была вычислена с помощью автоматизированной системы "Қорғау-Опасный водитель". В объективы камер авто попало на улице Северное кольцо. Оно двигалось в восточном направлении", – сообщил начальник отдела полиции при УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев.

Как отметил полицейский, экипажу патрульной полиции "Буран-179" удалось заблокировать авто на углу с улицей Постышева. Угонщик был задержан.

"В течение двух часов мне нашли и вернули машину. Я очень рада. Спасибо большое. Неожиданно", – поблагодарила стражей порядка жительница микрорайона "Дарабоз".

Подчеркивается, что задержанный признал свою вину, ссылаясь на алкогольное опьянение. По словам мужчины, он приехал искать дом друга, но забрел в чужую квартиру, откуда похитил ключи от авто.

Сейчас его действия квалифицируется сразу по двум статьям УК РК: статья 188 "Кража чужого имущества" и статья 200 "Неправомерное завладение чужим транспортным средством".

Подозреваемый взят под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986363-muzhchina-ugnal-krossover-i-pokatalsya-na-nem-po-almaty-no-byl-poyman/