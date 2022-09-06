Мазут на миллиард тенге незаконно продали в Шымкенте

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В Шымкенте был выявлен факт незаконной реализации около 8 тыс. тонн мазута на сумму более 1,1 млрд тенге. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

"Так, два предпринимателя приобретали мазут у неизвестных лиц и в дальнейшем незаконно реализовали его различным компаниям без документов, подтверждающих законность его происхождения", - сообщили в ведомстве.

Бизнесмены предстали перед судом. Они были признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком на 2 года и 8 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось о другом похожем факте. Тогда директор фирмы в Шымкенте приобретал мазут у неизвестных, а затем незаконно реализовывал его отделу ЖКХ акимата Сарысуского района. Всего было продано более 180 тонн топлива на сумму свыше 17 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986344-mazut-na-milliard-tenge-nezakonno-prodali-v-shymkente/