Полицейского начальника лишили звания подполковника в Уральске

Канат Муканов. Фото: zhaikpress.kz

В Уральске вынесен приговор бывшему начальнику отдела миграционной службы городского управления полиции Канату Муканову, задержанному в апреле текущего года по подозрению в получении взятки, передает "Мой город".

Дело передали в суд по статьям 366 "Получение взятки" и 369 "Служебный подлог" УК РК. 5 сентября полицейскому начальнику вынесли приговор.

"Суд признал Каната Муканова виновным по статьям 366 и 369 УК РК и назначил наказание в виде штрафа в размере 8,7 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Также зачесть наказание в виде штрафа время содержания под стражей с 11 апреля по 5 сентября (за один день содержания со штрафа вычитывается 4 МРП) и снизить размер штрафа на 1,7 миллионов тенге (то есть сумма штрафа - 7 миллионов тенге).

Меру пресечения изменить на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу и освободить Муканова из-под стражи немедленно", - зачитал приговор судья Аскар Исмайлов.

Срок уплаты штрафа определен в один месяц. В случае неисполнения приговора наказание будет заменено на лишение свободы.

Кроме того, Канат Муканов лишен звания подполковника полиции. Он обязан выплатить в доход государства сумму взятки в размере 50 тысяч тенге.

Также судом вынесено частное постановление в адрес начальника ДП ЗКО об отсутствии надлежащего контроля.

Напомним, начальник отдела миграционной службы был задержан в апреле текущего года. Его заподозрили в получении взятки в размере 50 тыс. тенге за ускоренную выдачу справки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986303-politseyskogo-nachalnika-lishili-zvaniya-podpolkovnika-v-uralske/