Увезли против воли: "похищенная" в Алматы девушка написала заявление в полицию

Потерпевшая. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Девушка, которая была якобы "традиционно" похищена в Алматы, написала заявление на своих обидчиков. Полиция начала разбирательство по данному делу, сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

Сегодня в алматинских соцсетях распространилось видео с похищением девушки – трое молодых людей ехали в авто, с заднего сиденья которого были слышны крики девушки. Машину остановил неравнодушный горожанин, который, судя по всему, и обратился в полицию.

Позже полицейские задержали мужчин, но девушка пояснила, что добровольно села в машину к своему жениху.

Как сообщили стражи порядка, через некоторое время гражданка А. снова приехала в отделение полиции и написала заявление. Данный факт зарегистрирован, проводится проверка.

"Между тем, девушке был задан вопрос, почему она при первичном разбирательстве ввела органы внутренних дел в заблуждение, заявив, что добровольно села в машину, и претензий к друзьям-односельчанам не имеет", – прокомментировал начальник УП Алмалинского района Есен Искаков.

Как ответила сама потерпевшая, она доверилась молодым людям.

"Я же им доверилась, я села в машину, они должны были меня отвезти обратно домой, но они повернули опять в другую сторону. После этого начали поступать звонки от его родителей, чтобы они меня вернули домой. Меня привезли ко мне домой по адресу, где я живу. Вообще я не хотела писать заявление, я их просто попросила: "Оставьте меня в покое, я вас не трону", – рассказала девушка.

Отмечается, что участники события установлены, и действиям каждого из них будет дана оценка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986296-uvezli-protiv-voli-pohischennaya-v-almaty-devushka-napisala-zayavlenie-v-politsiyu/