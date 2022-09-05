Акмолинец на охоте случайно выстрелил в знакомого из ружья

Фото: ДП Акмолинской области

Житель Акмолинской области по неосторожности ранил своего знакомого на охоте. Инцидент произошел 2 сентября, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В ведомстве рассказали, что 2 сентября в Атбасарский РОП поступило телефонное сообщение о том, что в приемный покой районной больницы с огнестрельным ранением грудной клетки доставлен 39-летний местный житель.

Стражи порядка установили, что в тот же день около 17.00 часов вечера 32-летний житель Атбасара, находясь на охоте, по неосторожности выстрелил в знакомого. Инцидент произошел вблизи реки Ишим.

У мужчины изъяли незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье марки "ИЖ" 16 калибра. Назначена экспертиза.

Факт зарегистрирован по ч.3 ст.114 УК РК (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Кроме того, составлен административный протокол по ст.482 КоАП РК (Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка оружия).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986281-akmolinets-na-ohote-sluchayno-vystrelil-v-znakomogo-iz-ruzhya/