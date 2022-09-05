Угнанное авто нашли при помощи уличных камер в Шымкенте (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские Шымкента нашли угнанный автомобиль с помощью камер видеонаблюдения. Предполагаемых угонщиков задержали. Об этом сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах, в полицию обратился местный житель, заявив, что неизвестные похитили его машину Audi-100, припаркованную во дворе дома. Общий ущерб был оценен в 3 млн тенге.

Стражи порядка зарегистрировали факт в реестре расследований по статье 200 УК РК – "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", и приступили к поискам авто.

"Через три минуты с момента поступления сообщения на пульт "102" с помощью видеокамер ЦОУ сотрудники полка патрульной полиции остановили транспорт по улице Байдибек би. Угнавшими авто оказались трое жителей Туркестанской области в возрасте от 17 до 20 лет", – говорится в сообщении полиции.

Машину вернули законному владельцу. В настоящее время по факту угона проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986172-ugnannoe-avto-nashli-pri-pomoschi-ulichnyh-kamer-v-shymkente-video/