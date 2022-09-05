Преступники зарезали 10 человек в Канаде и скрылись

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В канадской провинции Саскачеван двое мужчин зарезали 10 человек, еще 15 получили ранения. Инцидент произошел в поселении коренных народов. Преступники объявлены в розыск, передает CBC News.

Королевская канадская конная полиция сообщила, что на территории населенных пунктов Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон были убиты 10 человек и по меньшей мере 15 граждан получили ранения. При этом отмечается, что пострадавших может быть больше, так как они могли сами обратиться за медицинской помощью.

В серии нападений подозреваются двое мужчин – Дэмиен и Майлз Сандерсоны. Они объявлены в розыск. Правоохранительные органы предполагают, что подозреваемые передвигаются на автомобиле, поэтому зона поиска включает не только провинцию Саскачеван, но также соседние Альберту и Манитобу. Кроме того, власти рекомендовали местным жителям укрыться в домах и не вступать в контакт с подозреваемыми.

Полиция опубликовала фото подозреваемых.

Ранее пять человек погибли в результате стрельбы в двух местах в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986133-prestupniki-zarezali-10-chelovek-v-kanade-i-skrylis/