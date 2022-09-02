Астанчанин получил пожизненный срок за убийство пятилетней девочки

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За убийство ребенка жителю Нур-Султана было назначено пожизненное лишение свободы, однако осужденный не согласился с приговором, сообщается на официальном сайте столичного суда.

По информации суда, 22 июля текущего года суд с участием присяжных вынес обвинительный приговор в отношении мужчины по факту убийства малолетней.

Он был признан виновным, и коллегия присяжных заседателей в полном составе проголосовала за наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Отмечается, что судом в рамках следствия было установлено, что осужденный, распивая алкогольные напитки, нанес многочисленные удары пятилетней дочери сожительницы, от которых ребенок не приходя в сознание скончался.

В апелляционной жалобе осужденный просил отменить приговор, ссылаясь на невиновность.

"Постановлением судебной коллегии от 1 сентября 2022 года приговор оставлен без изменения, так как оснований для его отмены не установлено", – говорится в сообщении суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985979-astanchanin-poluchil-pozhiznennyy-srok-za-ubiystvo-pyatiletney-devochki/