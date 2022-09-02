Гашиш под кодовым названием "горячие пирожки" продавали в столичном кафе

Изъятые наркотики. Кадр из видео: Polisia.kz

Спецоперация, в результате которой ликвидировали канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере, была проведена на территории Нур-Султана, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

52-летнюю хозяйку кафе задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Сообщается, что она продавала гашиш у себя в заведении под кодовым словом "горячие пирожки".

В ходе обыска в помещении кафе и в пристройке, где проживала женщина, обнаружено 56 бумажных свертков с гашишем, готовых к реализации.

Кроме того, полицейские нашли 2,5 млн тенге, которые, как предполагают стражи порядка, заработаны на продаже наркотиков.

"Общий вес изъятых наркотиков составил более 1 килограмма гашиша, который был подготовлен к реализации. Подозреваемая дала признательные показания и водворена в ИВС. Проводится досудебное расследование", – сообщил заместитель начальника ДП города Нур-Султана Куаныш Орынбетов.

Кроме того, он заявил, что ведется работа по установлению соучастников наркопреступлений, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985977-gashish-prodavali-v-stolichnom-kafe-pod-kodovym-nazvaniem-goryachie-pirozhki/