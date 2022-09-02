Заключенный колонии в ВКО выдал хранимый им долгие годы секрет

Фото: ДУИС по ВКО

Спустя несколько лет осужденный, отбывающий свой срок в учреждении максимальной безопасности в Восточно-Казахстанской области, выдал хранимый им секрет. Об этом сообщили в ДУИС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Заключенный учреждения ОВ-156/6 в ВКО, приговоренный к 10 годам лишения свободы, решил покончить с преступным прошлым и рассказал сотрудникам колонии о хранимом им секрете - спрятанном оружии.

Осужденный пояснил, что, будучи на свободе, встретил в магазине своего хорошего знакомого. Они купили алкоголь и пошли в заброшенное здание.

В руках приятель держал предмет, завернутый в джинсовые брюки. Оказалось, что это было ружье, которое друг решил спрятать в заброшенном здании, закидав камнями и обломками. Мужчины посидели и разошлись по домам.

"Через полгода меня закрыли по уголовному делу в СИЗО. С того времени я своего знакомого не видел. Я не хочу, чтобы дети, играя, нашли ружье", - пояснил осужденный.

Полицейские выехали в указанное заключенным место и изъяли оружие. Экспертиза заключила, что это гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-18ЕМ 28 калибра с заводским номером. Оно пригодно для стрельбы.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985946-zaklyuchennyy-kolonii-v-vko-vydal-hranimyy-im-dolgie-gody-sekret/