До 7 лет тюрьмы грозит астанчанину, организовавшему игру в покер в подвале (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

Факт организации незаконной карточной азартной игры выявили сотрудники столичного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

По информации ведомства, некий житель Нур-Султана с целью извлечения незаконной материальной выгоды, в подвальном помещении одного из жилых домов открыл незаконное игорное заведение. Он проводил азартные игры путем реализации и приобретения фишек за денежные средства.

Там собирались люди и играли в покер.

В настоящее время по данному факту ведется расследование. Подозреваемому грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.

Всего за 7 месяцев этого года, по информации АФМ, пресечена деятельность 82 игорных заведений, из них 4 подпольных казино.

"Уважаемые граждане! При наличии информации о незаконных игорных заведениях, расположенных в Вашем доме или районе, просим сообщать по телефонам доверия Агентства и территориальных департаментов в круглосуточном режиме", – обратились сотрудники АФМ к казахстанцам.

Номера АФМ и его департаментов можно узнать из видеоролика ниже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985941-do-7-let-tyurmy-grozit-astanchaninu-organizovavshemu-igru-v-poker-v-podvale-video/