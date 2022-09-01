"В целях воспитания": избившая приемных детей казахстанка объяснила свои действия

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Жители Алматинской области сняли на видео, как супруги избивают приемных детей. Органы опеки начали проверку по данному факту, а приемная мать заявила, что таким образом всего лишь занималась воспитанием детей, передает сайт телеканала КТК.

Видеоролик ранее появился в соцсетях. На кадрах видно, как женщина с топором замахивается на приемного сына. Мальчик плачет и оправдывается. Но даже это не останавливает разъяренных родителей. В ситуацию вмешивается отец. Он начинает бить ребенка по лицу.

Соседи семьи рассказывают: женщина с сожителем бьют приемных детей регулярно, а также ребят заставляют работать на стройке. Местные долго молчали. А потом сняли процесс "воспитания" на видео. Запись передали в полицию и органы опеки.

"Это произошло два дня назад здесь, на участке. Я являюсь хозяином этого дома. Я услышал крики ребенка о помощи, он истошно кричал минут десять. Я терпел, ну думаю: не буду вмешиваться. Прошло 20 минут, прошло 30 минут – извините, но я не выдержал. Крикнул женщине, моей соседке, и ее сожителю, которые в данный момент, что я увидел, избивали ребенка", – рассказал сосед семьи Кахрамон Исанбетов.

По словам местных жителей, раньше у женщины были свои дети и муж. Но пять лет назад супруг поджег себя в квартире. Погиб он сам, а также сын и дочь.

Соседи считают, что мужчина пошел на отчаянный шаг якобы из-за ревности.

"Он приходил к нам с подозрениями, что эта женщина изменяет ему. Вот он часто нам жаловался, обращался к моей матери, просил советы. Ну, в результате произошло то, что он, уличив ее, видимо, в адюльтере, совершил самосожжение. Как я узнал от других людей, он принес канистру бензина, произвел самосожжение – и двух своих детей", – добавил Исанбетов.

Между тем сама женщина своей вины не признает. Говорит, что всего лишь занималась воспитанием детей. Якобы в тот день они повздорили, поэтому пришлось применить силу. Теперь женщина намерена бороться за дочь и троих сыновей.

"Это не столько бить, а столько в целях воспитания. Между ними была такая ссора. Я, вот, разводила, ругала, потому что они не должны так делать", – заявила казахстанка.

При этом она признает, что подобные методы воспитание "ненормальны", но заявляет, что "иногда приходится идти" на такое, о чем она сожалеет.

"Очень сожалею. Я уже который день не сплю", – заявила женщина.

На вопрос, что она намерена делать дальше, женщина уверена заявила: бороться и защищать детей. А вот от кого защищать, ответить не смогла.

Специалисты органов опеки уверяют: когда отдавали детей в приемную семью, и не думали, что над ними там будут издеваться. Ведь приемная мать прошла все этапы тестирования на "отлично". Но теперь ее могут лишить родительских прав.

"В любом случае, дети отобраны, сейчас они в безопасности. Детям старше 10 лет – завтра с ними нужно будет поговорить, их мнение учесть. Если завтра по итогам комиссии примет комиссия такое решение, естественно, мы занесем ее в черный список. В этом случае уже кандидат не сможет далее заниматься воспитанием детей, брать, выбирать детей. У нее будет закрыт доступ к базе, по которой наши кандидаты выбирают детей", – прокомментировала специалист органов опеки и попечительства отдела образования Илийского района Ботагоз Толеубекова.

Детей органы опеки забрали из семьи. Сейчас три мальчика и девочка находятся в частном детском доме. Уже завтра состоится заседание специальной комиссии. Она должна решить дальнейшую судьбу женщины, ее трех приемных сыновей и дочери.

Источник: КТК

Напомним, ранее в полиции Алматинской области сообщали, что собрали материал по адмстатье "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего". Дело уже передано на рассмотрение в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985592-v-tselyah-vospitaniya-izbivshaya-priemnyh-detey-kazahstanka-obyasnila-svoi-deystviya/