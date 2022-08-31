Убил сожительницу из ревности: подозреваемый сам пришел в полицию в Шымкенте

Фото с места преступления: t.me/POLICE_of_KZ

Мужчина явился в полицию в Шымкенте и заявил, что убил свою сожительницу - сделал он это на почве ревности, сообщается в официальном Telegram-канале МВД Polisia.kz.

Днем 31 августа 50-летний подозреваемый сам обратился в полицию Шымкента. Как выяснилось, он приревновал свою сожительницу и напал на нее с ножом.

По информации стражей порядка, женщина скончалась на месте от полученных ран.

В настоящее время сотрудники полиции ведут уголовное дело по статье "Убийство".

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Следствие по данному делу продолжается.

Напомним, на днях еще одно убийство произошло в Шымкенте. Женщину убили в первую брачную ночь. Мать погибшей винит во всем зятя. В полиции прокомментировали эту трагедию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985572-ubil-sozhitelnitsu-iz-revnosti-podozrevaemyy-sam-prishel-v-politsiyu-v-shymkente/