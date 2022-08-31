Девушка пострадала в мужской потасовке в Кокшетау

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Жительница Кокшетау пострадала в мужской потасовке возле одного из ночных клубов. Инцидент произошел 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, около 04.00 часов утра в полицию Кокшетау с заявлением обратилась 35-летняя жительница города. По словам девушки, некий мужчина беспричинно нанес ей телесные повреждения во время отдыха.

По данному факту стражи порядка начали досудебное расследование по ст.293 ч.1 УК РК (Хулиганство).

Была установлена личность подозреваемого. Им оказался житель Кокшетау 1986 года рождения.

Выяснилось, что молодой человек и потерпевшая в тот вечер отдыхали в ночном заведении в двух разных компаниях. Подозреваемый начал оказывать девушке знаки внимания. Однако это не понравилось ее спутнику.

Между мужчинами завязались словесный конфликт и небольшая потасовка. Бросившись разнимать участников разборок, девушка попала "под горячую руку" и получила удар в область лица.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причиненного вреда здоровью. Расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985516-devushka-postradala-v-muzhskoy-potasovke-v-kokshetau/