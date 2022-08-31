Пьяный мужчина сломал рекламный щит в лифте в Нур-Султане

Кадр из видео: Facebook.com/safelift2010

Столичные полицейские задержали мужчину, который сломал рекламный щит в лифте одного из ЖК, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации полицейских, кадры с места событий выложили в соцсетях. Отмечается, что инцидент произошел в жилом комплексе по проспекту Момышулы в столице 29 августа ночью.

Как сообщили стражи порядка, пьяный житель данного дома, зайдя в лифт, вытащил из сумки плоскогубцы и ударил ими по монитору рекламного щита.

Участковый инспектор района "Алматы" составил в отношении 34-летнего задержанного административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Окончательное решение будет принято Специализированным судом по административным правонарушениям города Нур-Султана.

Напомним, в мае текущего года мужчина справил нужду в одном из столичных жилых комплексов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985459-pyanyy-muzhchina-slomal-reklamnyy-schit-v-lifte-v-nur-sultane/