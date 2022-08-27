Смягчить приговор организаторам финпирамид требуют потерпевшие в Актобе

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Вчера в Актобе суд вынес приговор организаторам нескольких финансовых пирамид. Выбранное наказание показалось слишком суровым даже потерпевшим. Они заявили, что будут требовать смягчения приговора, передает сайт телеканала КТК.

Суд над 48 фигурантами, обманувшими больше 17 тысяч казахстанцев по всему Казахстану, начался больше года назад – в июне 2021 года. В деле насчитывается 3700 томов.

Вчера, 26 августа, суд признал виновными участников и организаторов финансовых пирамид.

В общей сложности аферисты обманули людей на 30 миллиардов тенге. Многие оформляли кредиты, чтобы внести деньги в пирамиды. Некоторые продавали через мошенников квартиры и машины, надеясь обогатиться, но в итоге остались ни с чем.

Отмечается, что заседания и оглашение приговора проходили в здании колонии-поселения на окраине Актобе, так как участников процесса было слишком много. Решение судья зачитывал больше трех часов.

Когда стало понятно, что никто из фигурантов не останется на свободе, некоторым становилось плохо, пришлось вызывать врачей и приостанавливать процесс. В итоге все 48 человек получили сроки – от 7 до 18 лет.

Создателями и руководителями финансовых пирамид были признаны два человека – Есиркепов и Танбашев. Они и сами частично признали вину, но получили максимальное наказание. Как ни странно, потерпевших это не устроило.

"Мы добиваемся того, чтобы подсудимых организаторов посадили в колонию-поселение, поскольку сейчас они уже начали выплачивать потерпевшим. Получили уже около 25 человек свои вклады", – сообщила одна из потерпевших.

Отмечается, что на следующей неделе оглашение продолжится в части вещественных доказательств и гражданских исков. При этом потерпевшие уже заявили, что будут обжаловать приговор и добиваться смягчения наказания для подсудимых.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985075-smyagchit-prigovor-organizatoram-finpiramid-trebuyut-poterpevshie-v-aktobe/