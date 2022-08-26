Две крупные аферы провернули мошенники в Актау

Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в двух разных аферах. В одном случае потерпевшего обманули на миллион тенге, а в другом – более чем на 5 миллионов, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В Управление полиции города Актау обратился местный житель, которому пообещали трудоустройство в нефтяной компании. За эту помощь потерпевший отдал злоумышленнику 1 млн тенге.

Позже сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 34-летнего жителя Тупкараганского района Мангистауской области.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

"В другом случае с заявлением в полицию обратился мужчина и сообщил о мошенничестве. Злоумышленница обещала оказать помощь в получении льготного жилья. Потерпевшему причинен ущерб в размере 5,4 млн тенге", – рассказали полицейские.

По подозрению в этом преступлении задержана 31-летняя жительница города Актау – начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985043-dve-krupnye-afery-provernuli-moshenniki-v-aktau/