Астанчанин купил несуществующие талоны на дизтопливо за 254 тыс. тенге

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Житель Нур-Султана оказался обманут – ему продали талоны якобы на две тонны дизельного топлива. Под подозрение попал сотрудник СТО, обслуживавший потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

В полицию Нур-Султана обратился мужчина, заявляя, что его обманул сотрудник станции техобслуживания.

По версии, которую озвучили стражи порядка, 37-летний работник СТО во время ремонта машины вошел в доверие клиента.

"Обманным путем мужчина завладел денежными средствами водителя в сумме 254 тысяч тенге. Взамен он предложил предоставить дизельное топливо по низким ценам в талонах АЗС "Казах Ойл" в количестве двух тонн", – заявили представители ДП.

Только через некоторое время потерпевший понял, что был обманут.

Сообщается, что сейчас по факту мошенничества проводится расследование.

Подозреваемый признался в совершении преступления. Теперь выясняется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985017-astanchanin-kupil-nesuschestvuyuschie-talony-na-diztoplivo-za-254-tys-tenge/