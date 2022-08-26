Пинали толпой: казахстанцев возмутило равнодушие людей, снимавших избиение на видео

Место происшествия. Кадр из видео: телеканал "Астана"

В центре Усть-Каменогорска жестоко избили парня. Инцидент попал на видео. Казахстанцев возмутило равнодушие проходивших мимо людей. Полицейские проводят проверку, передает телеканал "Астана".

В центре Усть-Каменогорска сняли на видео жестокое избиение парня. Казахстанцев возмутило, что пока лежачего пинали ногами, люди равнодушно проходили мимо. Некоторые и вовсе записывали происходящее на камеру. Никто не потрудился позвонить в полицию или скорую помощь.

В ДП Восточно-Казахстанской области сообщили, что по данному факту намерены провести расследование. Стражи порядка ищут очевидцев. При этом за медицинской помощью никто из участников драки не обращался.

"По данному факту обращений в полицию не поступало. Вместе с тем проводится соответствующая проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984908-pinali-tolpoy-kazahstantsev-vozmutilo-ravnodushie-lyudey-snimavshih-izbienie-na-video/