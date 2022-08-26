До суда дошло дело о взяточничестве в рядах ДУИС на юге Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Подразделение собственной безопасности МВД завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ДУИС по городу Шымкенту и Туркестанской области. Об этом сообщается на официальном медиапортале Министерства внутренних дел Polisia.kz.

Экс-сотрудник уголовно-исполнительной системы был задержан еще в июле текущего года.

Его подозревают в вымогательстве и получении крупной взятки от осужденного за послабление режима отбывания уголовного наказания.

Дело по данному факту передано в Аль-Фарабийский районный суд Шымкента.

"МВД, как и прежде, жестко и незамедлительно реагирует на все факты, когда полицейские преступают закон, попирают права и свободы граждан, изменяют присяге. Принадлежность к правоохранительной службе возлагает на нас еще большую ответственность за поведение и действия не только на работе, но и в быту.

Руководство министерства и дальше будет жестко придерживаться позиции по незамедлительному реагированию на все нарушения закона в собственных рядах. Ни один из виновных и "замаравших честь мундира" не уйдет от ответственности", – отметили в ведомстве.

В начале-середине этого лета в Шымкенте прошла целая череда задержаний в рядах правоохранительных органов.

Так, в конце июня на скамье подсудимых оказался экс-начальник местной полицейской службы Мухтар Бухарбаев. 10 июля сообщалось о задержании временно исполняющего обязанности начальника ДУИС Шымкента, а еще через несколько дней стало известно о задержании командира роты полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984861-do-suda-doshlo-delo-o-vzyatochnichestve-v-ryadah-duis-na-yuge-kazahstana/