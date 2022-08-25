Мужчина присел на лавочку возле пенсионерки и обокрал ее в Темиртау

Иллюстративное фото: pixabay.com

В полицию города Темиртау обратилась 72-летняя пенсионерка, заявив, что на улице неизвестный украл у нее телефон и кошелек. Полицейские задержали подозреваемого, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

23 августа в Восточный отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратилась 72-летняя жительница города. По ее словам, неизвестный мужчина похитил пакет, в котором находились сотовый телефон и портмоне с денежными средствами.

На место происшествия прибыли полицейские. Потерпевшая рассказала, что сидела на скамейке возле подъезда одного из многоэтажных домов, когда к ней подошел незнакомец и устроился рядом.

"Через некоторое время он встал и ушел. А потом бабушка обнаружила исчезновение пакета. Потерпевшая описала внешние приметы злоумышленника, которому на вид было 35-40 лет", – сообщили стражи порядка.

Полицейские по "горячим следам" задержали 39-летнего подозреваемого. Отмечается, что он дал признательные показания. Пакет с мобильным телефоном и кошельком был возвращены пенсионерке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984763-muzhchina-prisel-na-lavochku-vozle-pensionerki-i-obokral-ee-v-temirtau/